معدلات تنفيذ شقق مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالمجاورة 52.

وأكد أن المشروع يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة تتراوح بين 110 و131 مترًا مربعًا للوحدة، ويُنفذ على طراز عمراني متميز بنظام "الكومباوند" المتكامل، حيث يشمل منظومة متكاملة للأمن والسلامة، تتضمن كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، ومنظومة إطفاء متطورة وفق أعلى المواصفات.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 10% حتى تاريخه، مؤكدًا أن الجهاز يتابع عن كثب أعمال التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي المشروع في سياق جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى التوسع العمراني وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مفهوم المدن الجديدة المتكاملة.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، بالقرعة العلنية التاسعة للمواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بالمدينة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكدًا مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة تم إجراؤها طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.

وقال: شملت القرعة تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي: 137 قطعة للشريحة مساحة 209م²، و86 قطعة للشريحة مساحة 276م²، و46 قطعة للشريحة مساحة 400م²، و31 قطعة للشريحة مساحة 500م².

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور المحاسب إيهاب المراكبى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ومسؤولي الهيئة.

ونوه بأنه تم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مشيرًا إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.

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