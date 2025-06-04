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ثقافة وفنون

منهم أحمد السقا وريهام حجاج، فنانون يؤدون فريضة الحج هذا العام (صور)

أحمد السقا وعمرو
أحمد السقا وعمرو سعد وحمادة هلال، فيتو

حرص عدد من الفنانين على مشاركة لحظات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج مع الجمهور من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

نجوم الفن في بيت الله الحرام هذا العام

شارك مجموعة من نجوم الفن رحلتهم للأراضي المقدسة لأداء  فريضة الحج، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان أحمد السقا الذي شارك صورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام مؤكدًا توجهه لأداء مناسك الحج، وذلك مع عمرو سعد والمداح حمادة هلال.

وشارك كذلك المطرب أحمد سعد صورة له من داخل المسجد النبوي، وذلك بعد إزالته لـ"لتاتو" من جسده كله وإعلانه التوبة وفق تصريحات الشيخ خالد الجندي في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث أكد أن “سعد” يقوم حاليًّا بالتدرب على أحكام التجويد وقراءة القرآن الكريم.

وانضمت الفنانة ريهام حجاج إلى قائمة النجوم الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام بعد أن شاركت الجمهور صورًا لها من أمام الكعبة عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام”.

أبرز الفنانين أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة

وخلال السنوات الماضية، شارك العديد من الفنانين والمشاهير صورهم وهم يؤدون مناسك الحج والعمرة، ومن أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين، الذين أثارت صورهم أثناء تأدية المناسك إعجاب الكثيرين. 

كما شهدت الأراضي المقدسة وجود عائلة الفنان أحمد زاهر، والفنانة دينا، والمطرب سعد الصغير، والفنانة مي كساب، والإعلامية رضوى الشربيني، والفنانة هند صبري. 

ولم تقتصر الزيارات على فرد واحد، بل شملت أيضًا الفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف، والفنان نور النبوي الذي شارك صورًا له مع المغني الشعبي كزبرة، والفنان محمد فراج، وأمير المصري، ومي عز الدين.

كما شوهدت الفنانة غادة عادل برفقة طليقها المنتج مجدي الهواري وابنهما عبد الله في إحدى رحلات العمرة، بالإضافة إلى الفنان أحمد مكي، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وأسرته، والفنان محمد هنيدي، والفنان سامح حسين وزوجته، وأخيرًا الفنانة زينة. 

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