السياحة تشكل مجموعات عمل للاطمئنان على تجهيزات مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة

شكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لتتواصل مع الشركات السعودية، للاطمئنان على تجهيز المخيمات.

مخيمات حجاج قرعة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

وتابعت بعثة الحج السياحي كافة المخيمات في منى وعرفات لمتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وكل من شركة الماسيّة لخدمات الحجاج والراجحي متين، وهما الشركتين المختصتين بخدمة حجاج السياحة، وقد تم تغيير عدد من الخدمات المتواجدة بالمخيمات للتوافق مع التعاقد المبرم بين الجانبين.

وأكدت سامية سامي انها تقوم برفع تقرير علي مدار الساعة إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار،حول أوضاع الحجاج،حيث أعطى الوزير تعليماته للبعثة بضرورة بذل أقصى جهد حرصا على راحة وسلامة الحجاج.

اكتمال وصول حجاج الحج السياحي إلى مكة المكرمة

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي أن اليوم الاثنين، سيشهد وصول آخر أفواج الحج السياحي إلي الأراضي المقدس، موضحة أن جميع حجاج السياحة سوف يكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة خلال ساعات بعد وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة ايضًا استعدادا للتصعيد إلى عرفات.

وأضافت أنها تتابع بصورة مستمرة مع لجنة المدينة المنورة عمليات تفويج حجاج السياحة إلى مكة المكرمة،حيث ينتظر اكتمال وصولهم غدا الثلاثاء،وأوضحت أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة بخصوص عملية التسكين منذ بدء الموسم حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك التزام تام من الشركات بتعاقداتها مع الحجاج وتنفيذ دقيق للضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

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