انتشال جثة طالب من البحر اليوسفي في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة طالب لقي مصرعه غرقا في البحر اليوسفي في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

انتشال جثمان طالب من البحر اليوسفى بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق طالب في البحر اليوسفي أثناء الاستحمام، في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم انتشال جثمان "إ.ح" طالب من مركز مغاغة.

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