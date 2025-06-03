الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

مصرع 3 أشخاص غرقًا في المنيا خلال 24 ساعة

مصرع 3 أشخاص غرقًا
مصرع 3 أشخاص غرقًا في المنيا

شهدت محافظة المنيا خلال 24 ساعة مصرع 3 أشخاص غرقًا في أماكن متفرقة في المنيا.

حيث لقي طالب وطفل مصرعهما غرقا في حادثين منفصلين في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثث إلى المستشفيات وتحرير محاضر بالواقعتين.

مصرع طالب وطفل غرقا في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفل غرقا في المجري المائي في إحدى قري مركز العدوة شمال محافظة المنيا، تم انتشاله من قبل الإنقاذ النهري، وإيداعه داخل مشرحة مستشفى مغاغة المركزي.

كما لقي طالب مصرعه غرقا في البحر اليوسفي في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي.

تم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثة طالب من البحر اليوسفي في المنيا

وعلى جانب آخر، انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة طالب لقي مصرعه غرقا في البحر اليوسفي في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق طالب في البحر اليوسفي أثناء الاستحمام، في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم انتشال جثمان "إ.ح" طالب من مركز مغاغة.

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