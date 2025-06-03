بلاغ للنائب العام يتهم صفحة كاستينج ببيع الوهم لراغبي التمثيل في مسلسل المداح

تقدم دفاع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة كاستينج لاكتشاف مواهب التمثيل والغناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهمهم بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي التمثيل.

وجاء في البلاغ أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب تفيد قيام صفحة كاستينج لاكتشاف المواهب بنشر عدد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون خلالها عددًا من الشباب والبنات للظهور بمسلسل "المداح الجزء السادس" بطولة الفنان حمادة هلال، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان أفادوا بعدم صلتهم بالإعلان المنشور وأنهم لا علاقة لهم بهذه الصفحة.



وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وصولًا إلى هوية القائم على إدارة الصفحة وضبطه وإحالته إلى المحاكمة.

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