وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأوضاع المناخية والجيولوجية في مصر تشهد تغيرات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن تكرار الزلازل في الآونة الأخيرة يعكس تطورًا غير طبيعي في النشاط الزلزالي، موضحة أن الوضع الحالي غير طبيعي، ونشهد زلازل لم نكن نتعرض لها من قبل.

نقترب من نشاط زلزالي حقيقي

وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أننا نقترب من منطقة نشاط زلزالي حقيقي، وقد أصبحنا في موضع بداية الخطر، ويجب أن نكون على استعداد دائم.

تداخل بين بعض الظواهر المناخية والجيولوجية

وأوضحت: أن هناك تداخلًا بين بعض الظواهر المناخية والجيولوجية، منوهة بأن الزلازل لا ترتبط بشكل مباشر بتغير المناخ، لكن ارتفاع منسوب سطح البحر يمكن أن يُسرّع من وتيرة حدوثها، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الظواهر الجوية باتت أكثر حدة وتكرارًا، قائلة: "تغير المناخ يؤثر بشكل واضح على طبيعة الظواهر الجوية، نشهد الآن أمطارًا شديدة، وسيولًا، وجفافًا، وعواصف غير معتادة، ولدينا خطة شاملة للتعامل مع هذه التغيرات"، مؤكدة أن الدولة تمتلك إدارة مركزية متخصصة لإدارة الأزمات، مزوّدة بجداول تحدد الأدوار وآليات التعامل مع مختلف السيناريوهات المناخية والكونية.

وكشفت عن استعدادات خاصة للظروف المناخية القاسية، قائلة: "في لحظة ما، قد نضطر إلى إغلاق المدارس أو بعض المنشآت بسبب العواصف أو ارتفاع معدلات التلوث، ولدينا القدرة على اتخاذ هذه القرارات في الوقت المناسب"، مؤكدًا على أهمية وجود نظام إنذار مبكر للتعامل مع احتمالات الزلازل وإدارة الأزمة بشكل استباقي.

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