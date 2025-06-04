الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

المايسترو تامر غنيم يكشف عن خطته لعودة مصر إلى ريادتها الفنية

وزير الثقافة أحمد
وزير الثقافة أحمد هنو، فيتو

أشاد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية بقرار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والخاص باختيار المايسترو تامر غنيم لإدارة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقرر عقدها قبيل نهاية العام الجاري 2025، وقال إن المايسترو تامر غنيم يمتلك رؤية إبداعية متميزة.

كما أوضح أن الاختيار يسهم في إعادة تشكيل الفعاليات التي تعد الأبرز في الشرق الأوسط باعتبارها جسرًا ثقافيًّا يجمع فناني الوطن العربى لتحقيق اهداف حفظ الهوية وصون التراث الموسيقي مع دعم الابتكار، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة فى خروجها للنور بصورة فريدة نتيجة الخبرات الفنية للمايسترو تامر غنيم.

 

دار الأوبرا المصرية 

من جانبه وجه المايسترو تامر غنيم الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على الثقة الكبيرة واعلن الفخر باختياره مديرا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤكدًا أنه تكليف وطني لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة مصر الفنية وتاريخها الموسيقى العريق، مشيرًا إلى أن تصوره للفعاليات يضم عدة مسارات منها إعادة إحياء كنوز التراث الموسيقى والغنائي وعرض الإبداعات الجماهيرية الجادة المعاصرة إلى جانب اتاحة الفرصة للواعدين الشباب وتعزيز الحوار الثقافي بين الفنانين العرب.

جدير بالذكر أن القرار جاء تقديرًا لخبرة المايسترو تامر غنيم الموسيقية الواسعة وإسهاماته المتميزة في المشهد الفني العربي حيث اشتهر بالتوزيع الموسيقي وقيادة الأعمال لكبار الفنانين فضلًا عن إشرافه على عدد من مشروعات جمع وتوثيق التراث الغنائي والموسيقى العربي.

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وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو رئيس الأوبرا المصرية دار الأوبرا

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