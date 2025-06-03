الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي العاصفة ويوجه بتقديم دعم شامل لأسرته

الاسكندريه
الاسكندريه

 أجرى  الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، زيارة ميدانية اليوم إلى مستشفى رأس التين، للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن محمد علي إبراهيم، سائق سيارة أجرة، والذي أُصيب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 8% في الساقين، نتيجة احتراق مركبته بمنطقة حي شرق جراء العاصفة.

 

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عامل في حادث سقوط ونش متهالك بالمنصورة.. تأييد إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا في الخانكة

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على استقرار الحالة الصحية للمصاب، ووجه بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة له حتى تمام التعافي، كما وجّه بالتنسيق العاجل مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المصاب، وفقًا للضوابط المنظمة في حالات الكوارث والظروف الاستثنائية.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين المحافظة والمجتمع المدني، شهدت الزيارة تسليم المواطن المصاب عقد ملكية سيارة تاكسي جديدة، تبرّع بها المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تمكين المصاب من استعادة مصدر دخله. 

 

وقد أعرب المحافظ عن خالص تقديره لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه الجهود المجتمعية النبيلة التي تجسد روح التكافل وقت الأزمات.

كما وجّه  المحافظ بصرف إعانة فورية إضافية من ديوان عام المحافظة، إلى جانب التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لاستخراج رخصة قيادة بديلة للمصاب، تسهيلًا لعودته إلى العمل عقب شفائه.

وأكد السيد المحافظ في ختام زيارته، استمرار متابعة الحالة الصحية للمصاب، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة، مشيدًا بتضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتجاوز التحديات الطارئة بروح من المسؤولية والتضامن.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة كل من وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ورئيس حي الجمرك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد مستشفى رأس التين بالاسكندرية

مواد متعلقة

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عامل في حادث سقوط ونش متهالك بالمنصورة.. تأييد إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا في الخانكة

الضاني يتراجع 6 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد علي بن رمضان (فيديو)

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

تعرف على قرارات لجنة التخطيط بالأهلي اليوم

كامل الوزير: سعر تذكرة المونوريل أقل 50% من بنزين العربية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

تفسير حلم ذبح الخروف في المنام وعلاقته بالفرح والنجاة من المحن

المزيد
الجريدة الرسمية