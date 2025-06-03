محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي العاصفة ويوجه بتقديم دعم شامل لأسرته

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، زيارة ميدانية اليوم إلى مستشفى رأس التين، للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن محمد علي إبراهيم، سائق سيارة أجرة، والذي أُصيب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 8% في الساقين، نتيجة احتراق مركبته بمنطقة حي شرق جراء العاصفة.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على استقرار الحالة الصحية للمصاب، ووجه بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة له حتى تمام التعافي، كما وجّه بالتنسيق العاجل مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المصاب، وفقًا للضوابط المنظمة في حالات الكوارث والظروف الاستثنائية.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين المحافظة والمجتمع المدني، شهدت الزيارة تسليم المواطن المصاب عقد ملكية سيارة تاكسي جديدة، تبرّع بها المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تمكين المصاب من استعادة مصدر دخله.

وقد أعرب المحافظ عن خالص تقديره لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه الجهود المجتمعية النبيلة التي تجسد روح التكافل وقت الأزمات.

كما وجّه المحافظ بصرف إعانة فورية إضافية من ديوان عام المحافظة، إلى جانب التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لاستخراج رخصة قيادة بديلة للمصاب، تسهيلًا لعودته إلى العمل عقب شفائه.

وأكد السيد المحافظ في ختام زيارته، استمرار متابعة الحالة الصحية للمصاب، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة، مشيدًا بتضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتجاوز التحديات الطارئة بروح من المسؤولية والتضامن.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة كل من وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ورئيس حي الجمرك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.