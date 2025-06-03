التنمية المحلية: غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة بحي المعادي

تلقت وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي لسكان بعض المناطق بحي المعادي بمحافظة القاهرة بتضررهم من انتشار الإشغالات من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والتعديات علي الأرصفة المخصصة للمشاة مما يؤثر علي حياتهم اليومية.

وعلي الفور وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة اليوم بفحص تلك الشكاوي على أرض الواقع وعلى الفور قامت لجنة من القطاع برئاسة رئيس الادارة المركزية للمتابعة والتفتيش بالوزارة بالتوجه إلى حي المعادي للتفتيش والمرور الميداني المفاجئ علي الحي بحضور رئيس حي المعادي ومسؤل الإشغالات.

وقامت لجنة قطاع التفتيش بالمرور علي شارع منشية جبريل من شارع الخمسين وعدد من الشوارع محل الشكاوي حيث تم غلق وتشميع عدد من المحلات الغير مرخصة ورفع اللافتات والاشغالات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المضبوطات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التصدي لأي إشغالات لأصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم ومراجعة التراخيص الخاصة بها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اي مخالفات، والعمل علي راحة وسلامة المواطنين.

كما طالبت الدكتورة منال عوض لجنة قطاع التفتيش بالمرور الميداني علي المركز التكنولوجي لحي المعادي لمتابعة مستوي تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف الملفات اليومية والتفتيش المالي والإداري وإعداد تقرير بنتائج المرور.

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