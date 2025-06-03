فوز لي جاي ميونج بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة يونهاب في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز لي جاي ميونج بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية.

الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

وتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، خلفًا للرئيس يون سوك يول، الذي أثار إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية أزمة سياسية عميقة في البلاد.

لي جاي ميونج زعيم المعارضة اليسارية

وجري التنافس بصورة أساسية بين المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جيه-ميونج والمرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون-سو.

وتصدر لي جاي ميونج، زعيم المعارضة اليسارية، نتائج استطلاعات الرأي بفارق كبير، فيما يحل المرشح المحافظ كيم مون سو في المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.