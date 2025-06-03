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فوز لي جاي ميونج بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية، فيتو
كوريا الجنوبية، فيتو

أفادت وكالة يونهاب في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز لي جاي ميونج بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية.

 

الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

وتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، خلفًا للرئيس يون سوك يول، الذي أثار إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية أزمة سياسية عميقة في البلاد.

 

لي جاي ميونج زعيم المعارضة اليسارية

وجري التنافس بصورة أساسية بين المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جيه-ميونج والمرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون-سو.

وتصدر لي جاي ميونج، زعيم المعارضة اليسارية، نتائج استطلاعات الرأي بفارق كبير، فيما يحل المرشح المحافظ كيم مون سو في المركز الثاني.

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