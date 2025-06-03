محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ استراتيجية شرم الشيخ الخضراء بعد انضمامها لشبكة المدن المستدامة

عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بالقاهرة مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين، لمتابعة تقدم مشروع “جرين شرم” واستعراض مخرجات استراتيجية التنمية المستدامة للمدينة.

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ استراتيجية شرم الشيخ الخضراء بعد انضمامها كأول مدينة مصرية لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عن انضمام مدينة شرم الشيخ إلى شبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة، لتصبح أول مدينة مصرية تحظى بعضوية هذه الشبكة الدولية، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والمحافظة بتنفيذ رؤية تنموية بيئية متكاملة، ترجمتها الاستراتيجية التي تم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتمادها في سبتمبر الماضي.

وشهد اللقاء مشاركة أعضاء من مجلس النواب والمهندس محمد عليوة مدير مشروع “جرين شرم”، والدكتور أحمد موسى استشاري النقل المستدام، والمهندس أحمد فوزي استشاري استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، والمهندس عمر صالح المسؤول الفني بالمشروع، ومسئولي المتابعة ومسارات النقل

تضمن الاجتماع مناقشة شاملة لمحاور مشروع “جرين شرم”، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة النقل الذكي وتشغيل الحافلات الكهربائية ونظام مشاركة الدراجات، إضافة إلى استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية شرم الشيخ الخضراء، والتي تركز على الطاقة المتجددة، الإدارة المتكاملة للمخلفات، تحلية المياه، التنوع البيولوجي، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود التحول البيئي.

وأكد اللواء خالد مبارك أن شرم الشيخ تمضي بخطى ثابتة كأول مدينة خضراء سياحية ذكية في مصر والمنطقة، انطلاقًا من الإرث الذي رسخته المدينة خلال استضافة قمة المناخ COP27، وتكريسًا لنهج تنموي يوازن بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. كما شدد سيادته على أهمية تعظيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، والاستمرار في إشراك المواطنين بوصفهم المحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

واختُتم الاجتماع بتوجيه السيد المحافظ لكافة الشركاء، علي ضرورة استمرار التنسيق لتنفيذ خطة التحول الأخضر وفق جدول زمني طموح للمرحلة 2025–2026، بما يضمن استدامة المشروعات ورفع جودة الحياة في المدينة، وترسيخ مكانة شرم الشيخ كوجهة رائدة للسياحة البيئية ومركز جذب للاستثمار الأخضر في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.