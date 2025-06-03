الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ استراتيجية شرم الشيخ الخضراء بعد انضمامها لشبكة المدن المستدامة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خلال المتابعة

عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بالقاهرة مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين، لمتابعة تقدم مشروع “جرين شرم” واستعراض مخرجات استراتيجية التنمية المستدامة للمدينة.

 

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ استراتيجية شرم الشيخ الخضراء بعد انضمامها  كأول مدينة مصرية لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة

 

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عن انضمام مدينة شرم الشيخ إلى شبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة، لتصبح أول مدينة مصرية تحظى بعضوية هذه الشبكة الدولية، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والمحافظة بتنفيذ رؤية تنموية بيئية متكاملة، ترجمتها الاستراتيجية التي تم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتمادها في سبتمبر الماضي.

وشهد اللقاء مشاركة  أعضاء من مجلس النواب والمهندس محمد عليوة مدير مشروع “جرين شرم”، والدكتور أحمد موسى استشاري النقل المستدام، والمهندس أحمد فوزي استشاري استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، والمهندس عمر صالح المسؤول الفني بالمشروع، ومسئولي المتابعة ومسارات النقل

تضمن الاجتماع مناقشة شاملة لمحاور مشروع “جرين شرم”، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة النقل الذكي وتشغيل الحافلات الكهربائية ونظام مشاركة الدراجات، إضافة إلى استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية شرم الشيخ الخضراء، والتي تركز على الطاقة المتجددة، الإدارة المتكاملة للمخلفات، تحلية المياه، التنوع البيولوجي، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود التحول البيئي.

وأكد اللواء خالد مبارك أن شرم الشيخ تمضي بخطى ثابتة  كأول مدينة خضراء سياحية ذكية في مصر والمنطقة، انطلاقًا من الإرث الذي رسخته المدينة خلال استضافة قمة المناخ COP27، وتكريسًا لنهج تنموي يوازن بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. كما شدد سيادته على أهمية تعظيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، والاستمرار في إشراك المواطنين بوصفهم المحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

 

شمال سيناء، إحالة عامل بمدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب في العلوم للتحقيق

بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 

واختُتم الاجتماع بتوجيه  السيد المحافظ  لكافة الشركاء،  علي ضرورة استمرار التنسيق لتنفيذ خطة التحول الأخضر وفق جدول زمني طموح للمرحلة 2025–2026، بما يضمن استدامة المشروعات ورفع جودة الحياة في المدينة، وترسيخ مكانة شرم الشيخ كوجهة رائدة للسياحة البيئية ومركز جذب للاستثمار الأخضر في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب سيناء شرم الشيخ الخضراء شرم الشيخ قمة المناخ COP27 محافظ جنوب سيناء

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وصول أصحاب شركة المقاولات المتورطة بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر إلى النيابة

رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية