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رياضة

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

احمد زيزو،فيتو
احمد زيزو،فيتو

يثير عقد احمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، أزمة بين القلعة البيضاء واتحاد الكرة من جهة، ومن جهة أخرى النادي الأهلي الذي يرغب في قيد اللاعب استعدادا لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وأكد عامر العمايري خبير اللوائح أن عقد زيزو ينتهي بنهاية الموسم حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكشف العمايري أن عقد زيزو ليس “ مترخ” بتاريخ معين، وأن عقده سيكون مع نهاية الموسم وهو انتهاء مسابقة الدوري وكأس مصر.

وتابع: وبالتالي من حق النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر قيد اللاعب عقب خوض نادي الزمالك  مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر لها الخميس المقبل.

وشدد أن موضوع القسط الأخير فى عقد اللاعب، فهو حق اللاعب وليس له أي علاقة بمدة انتهاء التعاقد مع نادي الزمالك.

الزمالك يطالب بالتحقيق العاجل في عقد زيزو 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قام بإرسال خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم 4 مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد "زيزو".

وأكّد النادي في خطابه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

وطالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي.

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