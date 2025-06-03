عمر جابر: طالبنا بتغيير موعد نهائي الكأس بسبب الصيام وتعاهدنا على الفوز باللقب

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أهمية مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، موضحا أن الفريق يلعب بطريقة مختلفة منذ تولي الكابتن أيمن الرمادي القيادة الفنية، وفي وقت قصير جدًا استطاع اللاعبون تنفيذ فكر المدير الفني.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وتابع اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء قائلًا: "هناك تحسن في الأداء بتوالي المباريات خلال الفترة الماضية، وهذا هو أسلوب لعب الزمالك الذي يعتمد على امتلاك الكرة بشكل كبير، ونتقدم بالشكر للكابتن أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، لا سيما وأنه علمنا أمورًا في الكرة كان الزمالك بعيدًا عنها في الفترة الماضية".

وتابع عمر جابر: "بطولة كأس مصر مهمة جدًا لنادي الزمالك في ختام الموسم، وكنا نتمنى تحقيق بطولات أكثر من ذلك، ونتطلع لحصد اللقب، وهناك تركيز شديد من اللاعبين للفوز من أجل إسعاد الجماهير، خاصة وأن الموسم الحالي لم يكن الأفضل للزمالك، ولدينا فرصة في آخر الموسم لإسعاد الجمهور، وجماهير النادي تستحق أن تفرح، ونتمنى إسعادهم".

وأضاف اللاعب: "هناك تركيز شديد من اللاعبين لتحقيق بطولة كأس مصر في نهاية الموسم، ونتحدث مع بعض لتحقيق البطولة، وندرس فريق بيراميدز، وهو منافس محترم يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ونحترمه جدًا، والزمالك يخوض أي مباراة نهائية بوجود الجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب".

وأوضح عمر جابر أن الدوافع موجودة لدى اللاعبين بالزمالك قبل مباراة نهائي الكأس، والفريق يضم لاعبين كبارًا، وسنقاتل لتحقيق الفوز باللقب، ونتحدث مع بعض عن أهمية تحقيق اللقب.

وواصل اللاعب قائلًا: "الأداء يتطور من مباراة لأخرى، وكل لاعب مطالب بأن يقاتل في المباراة، وأن يبذل 200% من مجهوده، واللاعبون في قمة تركيزهم من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "المباريات الأخيرة لم تشهد حضور الجماهير، ولكني متأكد من حضور الجمهور لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، وننتظرهم في المباراة المقبلة، ونعلم حجم تأثيرهم على الفريق، ونسعى لتحقيق اللقب لإسعادهم".

وعلق عمر جابر على موعد اللقاء قائلًا: "تعودنا في شهر رمضان الكريم على خوض المباريات بعد الإفطار، وكنا نتمنى أن يكون الموعد أفضل، أو يتم تغيير اليوم، ولكن الموضوع ليس في أيدينا، وسنحاول التأقلم مع الظروف".

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات قبل قمة الخميس في نهائي كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

تأهل الزمالك وبيراميدز الي نهائي كاس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة الخميس القادم نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة

يأمل بيراميدز في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

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