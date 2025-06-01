الأحد 01 يونيو 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات (صور)

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الدبلومات بالدقهلية، فيتو

ترأس اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية أعمال غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – فندقي – زراعي).

وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات 

 وذلك بحضور  بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفنى بالدقهلية، والمهندس عماد فكري مدير إدارة التعليم الصناعي، والمهندس محمد عطية مدير إدارة التعليم الزراعي، والدكتور علاء عبدالعزيز مدير إدارة التعليم المزدوج، وسمر سعد مدير إدارة التعليم التجاري، حازم السيد محمد أخصائي أول تكنولوجيا التعليم بالمديرية، ومسؤول وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات


ويأتي ذلك في إطار حرص الرشيدي الدائم على المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات
وأكد "الرشيدي" أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ 49717 طالبًا وطالبة من مختلف النوعيات الفنية.

توزيع الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات للعام الدراسي 2024 / 2025


وأوضح  أن توزيع الطلاب المتقدمين للامتحانات،للعام الدراسي 2024 / 2025 جاء على النحو التالي
التعليم الفني الصناعي: 27749 طالبًا وطالبة
التعليم الفني التجاري: 16839 طالبًا وطالبة
التعليم الفني الفندقي: 1318 طالبًا وطالبة
التعليم الفني الزراعي: 3811 طالبًا وطالبة
ويؤدي الطلاب امتحاناتهم داخل 178 لجنة امتحانية موزعة على 17 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء محافظة الدقهلية.


 

غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات للتأكد من حسن الانضباط

وشدد وكيل الوزارة على أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات للتأكد من حسن الانضباط وتطبيق التعليمات مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية في تهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة

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