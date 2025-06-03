الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"فولكس فاجن" تدرس تصنيع السيارات في مصر لتصديرها إلى أفريقيا

شركة فولكس فاجن
شركة فولكس فاجن

تدرس شركة "فولكس فاجن" الألمانية إنتاج جزء من سياراتها في مصر، ضمن خطة تهدف إلى التوسع في أسواق أفريقية جديدة، في ظل تراجع الطلب داخل الأسواق الأوروبية.

صناعة السيارات في مصر 

قالت المديرة التنفيذية لمجموعة "فولكس فاجن" في أفريقيا، مارتينا بيينه، في مقابلة: "نحن مهتمون جدًا بمصر كمركز إنتاج، ونأمل أن نعلن قريبًا عن مشروع تجاري في هذا الإطار"، بحسب وكالة بلومبرج.

خطة "فولكس فاجن" في مصر

بحسب التصور المقترح، قد تبدأ "فولكس واجن" في إنشاء وحدة لتجميع السيارات بالاعتماد على منشآت قائمة، على أن تكون الخطوة التالية بناء مصنع محلي في مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتطمح الشركة إلى تشغيل ما يصل إلى خمس منشآت إنتاج في أفريقيا خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، بحيث تتخصص كل منشأة في تصنيع طرازات مختلفة يتم تصديرها إلى أسواق القارة.

يأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه "فولكس واجن" على خفض طاقتها الإنتاجية وتقليص الوظائف في ألمانيا، نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف الطلب في السوق الأوروبية، إضافة إلى تنامي المنافسة من شركات السيارات الصينية منخفضة التكلفة.

تجاوزت 3 ملايين، تعرف على أسعار سيارات فولكس فاجن جولف بالسوق المصري

فولكس فاجن تخطط لتحويل مصنعها في فولفسبورج لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2027

كما بدأت العلامات التابعة للمجموعة، مثل "أودي" و"بورشه"، باتخاذ خطوات مماثلة لخفض النفقات من خلال تقليص العمالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فولكس فاجن صناعة السيارات الأسواق الأوروبية خطة فولكس فاجن شركات السيارات الصينية

مواد متعلقة

فولكس فاجن تخطط لتحويل مصنعها في فولفسبورج لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2027

وزير الصناعة: إقرار تعديلات في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

تجاوزت 3 ملايين، تعرف على أسعار سيارات فولكس فاجن جولف بالسوق المصري

الأكثر قراءة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

زيزو يلحق ببعثة الأهلي بأمريكا في هذا الموعد

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي ببدلة كأس العالم للأندية (صور)

أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

إزالة العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب (فيديو)

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، الإمام زين العابدين مسجد باسم الأب وضريح يضم رأس نجله "زيد"

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالسعادة وتحسن الأحوال

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في عدد أشواط الطواف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية