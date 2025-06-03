"فولكس فاجن" تدرس تصنيع السيارات في مصر لتصديرها إلى أفريقيا

تدرس شركة "فولكس فاجن" الألمانية إنتاج جزء من سياراتها في مصر، ضمن خطة تهدف إلى التوسع في أسواق أفريقية جديدة، في ظل تراجع الطلب داخل الأسواق الأوروبية.

صناعة السيارات في مصر

قالت المديرة التنفيذية لمجموعة "فولكس فاجن" في أفريقيا، مارتينا بيينه، في مقابلة: "نحن مهتمون جدًا بمصر كمركز إنتاج، ونأمل أن نعلن قريبًا عن مشروع تجاري في هذا الإطار"، بحسب وكالة بلومبرج.

خطة "فولكس فاجن" في مصر

بحسب التصور المقترح، قد تبدأ "فولكس واجن" في إنشاء وحدة لتجميع السيارات بالاعتماد على منشآت قائمة، على أن تكون الخطوة التالية بناء مصنع محلي في مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتطمح الشركة إلى تشغيل ما يصل إلى خمس منشآت إنتاج في أفريقيا خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، بحيث تتخصص كل منشأة في تصنيع طرازات مختلفة يتم تصديرها إلى أسواق القارة.

يأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه "فولكس واجن" على خفض طاقتها الإنتاجية وتقليص الوظائف في ألمانيا، نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف الطلب في السوق الأوروبية، إضافة إلى تنامي المنافسة من شركات السيارات الصينية منخفضة التكلفة.

كما بدأت العلامات التابعة للمجموعة، مثل "أودي" و"بورشه"، باتخاذ خطوات مماثلة لخفض النفقات من خلال تقليص العمالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.