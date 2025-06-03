حملة نظافة موسعة بمساجد الغربية استعدادًا لعيد الأضحى

أطلقت مديرية أوقاف الغربية اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة تشمل جميع مساجد الجمهورية في إطار حرص وزارة الأوقاف على خدمة بيوت الله عز وجل وتهيئتها على الوجه الأكمل لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ،

وقد دشنت مديرية أوقاف الغربية الحملة من رحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، في حضور الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، حيث شملت الحملة أعمال نظافة شاملة للمصلى والساحات ودورات المياه، إلى جانب مراجعة جاهزية المساجد من حيث الإضاءة والفرش.

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن الحفاظ على النظافة العامة مطلب شرعي أصيل، يتأكد أكثر في بيوت الله التي يجب أن تكون عنوانًا للنقاء والطهارة والجمال. كما أشارت إلى أن نظافة المساجد وطهارتها كانت دأب الصحابة والتابعين، ونهج الصالحين والمتقين، وهي من الأعمال التي يتشرف بها كل مؤمن.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات، حرصًا منها على توفير الأجواء الإيمانية والبيئة المناسبة لأداء الشعائر في أيام العيد المباركة، بما يليق بمكانة المساجد وقدسيتها في نفوس المسلمين.

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