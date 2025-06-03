6 تعليمات من هيئة الدواء للحجاج أثناء أداء المناسك

قالت هيئة الدواء المصرية إن موسم الحج من أعظم الشعائر الدينية التي يجتمع فيها الملايين من المسلمين من مختلف بقاع الأرض، ما يستدعي اهتمامًا بالغًا بصحة الحاج وسلامته.

نصائح بشأن الحفاظ على التغذية السليمة والنظافة الشخصية

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن الحفاظ على التغذية السليمة والنظافة الشخصية يشكّل أساسًا في الوقاية من الأمراض وتعزيز القدرة على أداء المناسك.

وقالت هيئة الدواء إنه يجب على الحجاج الحرص على الاتي:​

1. تناول وجبات خفيفة متوازنة تحتوي على فواكة وخضروات.​

2. تناول الطعام من مصادر موثوقة ونظيفة.​

3. عدم ال​إكثار من المنبهات والمشروبات الغازية.​

4. الاستحمام يوميا والحفاظ على نظافة الملابس​.

5. استخدام أدوات النظافة الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين​.

6. الحفاظ على نظافة القدمين واستخدام الاحذية المناسبة لتفادي الجروح​.

نصائح لتأدية فريضة الحج

كان معهد التغذية قد أوصى بضرورة أخذ الحاج حقيبة الإسعافات الأولية تحتوي على أدوية الصداع وخافض الحرارة ومطهرات ولاصق للجروح.

ونصح معهد التغذية بتجنب الازدحام وقت الذروة واستخدام المظلة لتجنب التعرض لاشعة الشمس مباشرة.

وأوصت وزارة الصحة الحجاج المصابين بمرض السكر بضرورة أن يتوافر معهم تمر أو قطعة حلوى لتناوله عند الشعور بأعراض هبوط السكر وذلك خلال أداء مناسك الحج لتجنب الشعور بالتعب.

وقالت وزارة الصحة إن أعراض هبوط السكر في الدم تتضمن:

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

التعرق

كما حذرت وزارة الصحة مرضى القلب والضغط من تناول الأملاح والأطعمة المالحة وعالية الدهون، حيث تساعد في ارتفاع ضغط الدم.



ونصحت بضرورة شراء الوجبات من أماكن موثوقة ونظيفة والتأكد من تاريخ الصلاحية المكتوب على الأغذية والمشروبات المعلبة.

كما أوصت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول الأدوية في مواعيدها.

وحذرت من تناول اللحوم غير تامة النضج أو النية أو منتجات الألبان غير المبسترة حتى لا تسبب مشكلة صحية أو عسر هضم يؤثر في صحة الحاج.

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