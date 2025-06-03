الثلاثاء 03 يونيو 2025
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اقتصاد

بالأسماء، تشكيل مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر الجديد

محمد الاتربي رئيس
محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، فيتو

انعقدت الجمعية العامة العادية للاتحاد، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمقر اتحاد بنوك مصر

ووافقت الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ليكون مجلس إدارة الاتحاد فى تشكيله الجديد على النحو التالى:- 

 

 

 

 

 

 

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