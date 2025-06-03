الرئيس التنفيذي لبنك نكست ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

انضم تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي لبنك نكست لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إذ اجتمعت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر بمقر الاتحاد بتاريخ 3-6-2025، برئاسة محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، واعتمدت الجمعية انتخاب تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي لبنك نكست، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الجديد.



ويمتلك سيف الدين خبرة مصرفية لأكثر من 27 عامًا على المستويين محليًا وإقليميًا أكتسبها من العمل في عدد من البنوك منها البنك الأهلي سوسيتيه جنرال (NSGB)، بنك مصر الدولي (MIBank)، ببنك الاتحاد الوطني - أبو ظبي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، وقد تولى قيادة بنك نكست منذ عام 2022.

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