محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ينضم لعضوية إدارة اتحاد بنوك مصر

وافقت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر بأغلبية الأعضاء، على انتخاب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، للانضمام لعضوية التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وذلك في اجتماعها السنوي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

أسفر اجتماع الجمعية العامة عن الموافقة على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وأفضل نجيب، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق.

كما ضمت عضوية مجلس الإدارة كل من محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك QNB، هالة صادق، الرئيس التنفيذي لبنك بيت التمويل الكويتي، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست التجاري، وأحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، وعمرو البهي، المدير الإقليمي لبنك المشرق.

ويُعد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أحد أبرز الكفاءات في القطاع المصرفي، حيث يمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في القطاع المصرفي وخبرة مصرفية تصل لنحو 28 عامًا في قطاعات الائتمان، وإدارة المخاطر، والعمليات المصرفية، كما شغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من البنوك أبرزها بنك مصر، والمصرف المتحد، وقبل توليه رئاسة البنك الزراعي المصري شغل أبو السعود منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank.

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