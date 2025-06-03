الدماء مازالت تسيل بغزارة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 54510 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 ألف شهيد و124,901 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن ارتقاء 102 شهيد و490 جريحا منذ تشغيل مراكز توزيع المساعدات خلال 8 أيام.

وسقط 27 شهيدا مدنيا جوعا بينما أصيب أكثر من 90 بجروح متفاوتة في رفح.

ويمارس الاحتلال القتل على الملأ وارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة في مراكز توزيع المساعدات.

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما يجري بأنه استخدام متعمد للمساعدات أداة للقتل والإبادة الجماعية، معربًا عن رفضه رفضا قاطعا "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال.



كما دعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق مجازر مناطق توزيع المساعدات ومحاسبة مرتكبيها الإنسانية" التي يقيمهل الاحتلال.

وكانت الخدمات الطبية في غزة أعلنت أن قوات الاحتلال منعت وصول مركبات الإسعاف إلى مناطق توزيع المساعدات.

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وعدد من المصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأمريكية في خان يونس غرب رفح.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف طالبي المساعدات في رفح وأطلق النار على المواطنين بهدف الإبعاد.

وكانت أفادت وسائل الإعلام باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس، ومنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

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