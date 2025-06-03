تشييع جثمان سميحة أيوب لمثواه الأخير

شيعت، منذ قليل، جنازة الفنانة سميحة أيوب لمثواها الأخير بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

وغيب الموت صباح اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة عامرة بالتميز.

رحلة سميحة أيوب الفنية

تعتبر الفنانة الراحلة صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الأطلال.

وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية.

نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

يذكر أن النسخة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حرص على تكريم الفنانة الراحلة، حيث أطلق اسمها على الدورة السابعة عشرة، كما عرض فيلم “سيدة المسرح العربي”"، وكان تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أشرف فايق، وشاركت فيه الفنانة الراحلة برفقة أيمن الشيوي ومازن نادر محمد وسارة الشرقاوي ومحمد يوسف المنصور وحنين وهدير طلعت، وعدد من طلبة وطالبات ورش التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.