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أزالوا العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب دون إيضاحات (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 نشر البيت الأبيض صورة رسمية محدثة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تظهره أمام خلفية داكنة، بينما تمت إزالة العلم الأمريكي من الخلفية ليقتصر وجود العلم على دبوس الزي المثبت على طية صدره.

 

الصورة الرسمية الجديدة للرئيس ترامب

 ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "الصورة الرسمية الجديدة للرئيس تنشر للتو"، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر تعليق الصورة المؤطرة في مكانها.

وحلّت الصورة الجديدة محل سابقتها على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، بينما ظلت صور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب دون تغيير، إلا أن البيت الأبيض لم يقدّم أي تفسير حول سبب هذا التعديل.

 

https://x.com/WhiteHouse/status/1929634147183505703?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1929634147183505703%7Ctwgr%5E413c512a3b46aaf71efef02ebe33a9a98233fbdd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20250603%2FD8A8D8A5D8B2D8A7D984D8A9-D8A7D984D8B9D984D985-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98A-D8A7D984D8A8D98AD8AA-D8A7D984D8A3D8A8D98AD8B6-D98AD8B3D8AAD8A8D8AFD984-D8A7D984D8B5D988D8B1D8A9-D8A7D984D8B1D8B3D985D98AD8A9-D984D8AAD8B1D8A7D985D8A8-D8AFD988D986-D8A5D98AD8B6D8A7D8ADD8A7D8AA-1101271165.html

 نظرة حادة بدلًا من تعبير الحاجب المرفوع

في الصورة المحدّثة، استبدل ترامب ربطة عنقه الزرقاء السابقة بأخرى حمراء، وهو عنصر بارز في نمطه الشخصي، كما تبَنّى نظرة حادة بدلًا من تعبير الحاجب المرفوع قليلًا في صورته السابقة، والذي كان يوحي بالدهشة أو التشكك.

صورة ترامب في الولاية الثانية تبرز مظهرًا أكثر جدية

وخلال ولايته الأولى، ظهر ترامب في صورته الرسمية بابتسامة "أمريكية كلاسيكية"، لكن المراقبين لاحظوا أن صورته في الولاية الثانية تبرز مظهرًا أكثر جدية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في 16 أبريل الماضي، أن ترامب أمر بإعداد صور جديدة له ولنائبه فانس، مع تحديد إطارات ذهبية، مما استدعى إعادة تعديل الإطارات التي جهزت سابقًا.

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