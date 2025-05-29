قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إنها تأمل أن تنخرط روسيا وأوكرانيا في مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل بهدف تسوية الأزمة.

البيت الأبيض: نأمل أن تنخرط موسكو وكييف في مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل

وأضافت كارولين ليفيت: "نأمل في أن تنخرط روسيا وأكرانيا في مفاوضات مباشرة.. سوف يتم الإبلاغ إذا قرر الرئيس دونالد ترامب إرسال ممثل إلى المحادثات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، في الوقت الحالي، ليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر".



وأعربت ليفيت عن أملها في أن "يتم عقد اللقاء بين الطرفين، المقرر في الثاني من يونيو المقبل في إسطنبول".

وتابعت: "على حد علمي، ونأمل ذلك، ستجري روسيا وأوكرانيا بالفعل محادثات مباشرة الأسبوع المقبل في إسطنبول. نعتقد أن هذا الاجتماع سيعقد، وهذا ما دعا إليه الرئيس، أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات". مؤكدة أن "ترامب قد أصر على ضرورة التوصل إلى حل سلمي منذ بداية الأزمة".

واستطردت: "لقد أوضح الرئيس منذ البداية أنه يريد حل هذه الأزمة على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة".

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستعقد بتاريخ 2 يونيو في إسطنبول، داعيا جميع الأطراف المهتمة بإنجاح العملية السلمية لدعم الجولة الجديدة من المفاوضات.

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