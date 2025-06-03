الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تشييع جنازة سميحة أيوب بعد قليل

سميحة أيوب
سميحة أيوب

تشيع جنازة الفنانة سميحة أيوب بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

 

غيب الموت صباح اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة عامرة بالتميز.

 

رحلة سميحة أيوب الفنية 

تعتبر الفنانة الراحلة صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الاطلال.

وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية. 

نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

يذكر أن النسخة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حرص على تكريم الفنانة الراحلة، حيث أطلق اسمها على الدورة السابعة عشرة، كما عرض  فيلم “سيدة المسرح العربي”"، وكان  تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أشرف فايق، وشاركت فيه الفنانة الراحلة برفقة أيمن الشيوي ومازن نادر محمد وسارة الشرقاوي ومحمد يوسف المنصور وحنين وهدير طلعت، وعدد من طلبة وطالبات ورش التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

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