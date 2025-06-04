الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

هل يجسد سامح حسين شخصية مريض نفسي في فيلمه الجديد؟ اعرف القصة

بوستر فيلم تحت الطلب،
بوستر فيلم تحت الطلب، فيتو

ينتظر الفنان سامح حسين عرض فيلمه الجديد “تحت الطلب” الذي انتهى من تصوير أحداثه خلال الأيام الماضية، ودخل مرحلة المونتاج.

سامح حسين 

ويظهر سامح حسين خلال أحداث العمل بشخصيتين الأولى دكتور أمراض نساء وتوليد، أما الشخصية الثانية هي شخصية حانوتي يسكن في حارة شعبية.

وعلمت فيتو أن الفنان سامح حسين لم يكن مريضا نفسيا خلال أحداث العمل، بل هم توأم ولكن تم الانفصال بين الزوجين، وقررت والدته أخذ طفل وترك آخر، واستطاعت أن تربي ابنها ليصبح دكتور أمراض نساء.

ويتقابل الحانوتي والدكتور خلال أحداث العمل مما يقلب العمل رأسا على عقب.

أبطال فيلم تحت الطلب 

ويشارك في الفيلم كل من: سامح حسين، سامي مغاوري،  محمد رضوان،  سارة درزاوي، الراحل سليمان عيد، سمر علام،  لبنى الشيخ، محمد مصطفى، والفيلم من تأليف وإخراج إسلام إمام.

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سامح حسين تحت الطلب فيلم تحت الطلب اعنال سامح حسين

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