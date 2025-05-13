الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رقم صادم لفيلم سامح حسين أمس

فيلم استنساخ، فيتو
فيلم استنساخ، فيتو

بدأ فيلم استنساخ والذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين، في تحقيق الأرقام غير المتوقعة بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم استنساخ لسامح حسين 

وحقق فيلم استنساخ للفنان سامح حسين إيرادات 11 ألف جنيه فقط بشباك التذاكر أمس الإثنين.

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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