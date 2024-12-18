الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

قرارات عاجلة من حاكم دبي بشأن الإعلام

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيتو

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونًا ومرسومين بشأن مجلس دبي للإعلام.

 السلطة المختصة في إمارة دبي

وتضمن المرسوم  توسيع دائرة باختصاصات المجلس ليصبح السلطة المختصة في إمارة دبي فيما يتعلق بتنظيم الإعلام، مع إنشاء مكتب دبي للتصاريح الإعلامية.

كما تضمنت أيضًا ونقل لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إلى المجلس بمسمى جديد هو مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية.

مكانة دبي مركزًا إقليميًّا وعالميًّا رائدًا للتطوير الإعلامي

وتمثل هذه القرارات  دفعة قوية للمجلس لممارسة دوره على أكمل وجه بما يعزز مكانة دبي مركزًا إقليميًّا وعالميًّا رائدًا للتطوير الإعلامي، مع التركيز الدائم على تنمية المواهب المحلية وجذب الاستثمارات لهذه القطاعات الحيوية.

 

جدير بالذكر أن فى يوليو الماضى كشف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عن تشكيل وزاري جديد في الإمارات.

وقال  محمد بن راشد في تغريدة  عبر موقع التغريدات العالمي “ إكس”:" لإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وبعد مباركته واعتماده.. واستمرارًا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة".

الشيخ محمد بن راشد يعلن عن التعديلات الوزارية بدولة الإمارات 

وأضاف بن راشد في تغريدته:" انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرًا للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيرًا للخارجيّة".

أبرز التعديلات الوزارية في الحكومة الإماراتية 

وتابع:" وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم".

وجاء في تغريدة محمد بن راشد:" كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات، وتعيين عبد الرحمن العور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيرًا للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية".

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