كشف مصر داخل نادي مودرن سبورت عن التعاقد مع الحارس المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق خلال الميركاتو الصيفي.

مودرن سبورت يضم المهدي سليمان

وعلمت "فيتو" أن الحارس قام بالتوقيع رسميا لمودرن سبورت على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبة.

رحيل المهدي سليمان عن الاتحاد السكندري

وأعلن المهدي سليمان منذ أيام رحيله عن الاتحاد السكندري رسميا بعد 3 مواسم قضاها داخل جدران النادي عاش خلالها الكثير من الفرح والتعب واللحظات الحلوة والصعبة، معربا عن فخره بأنه كان جزءا من هذا النادي العريق.

وقال المهدي عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 3 سنين قضيتهم في النادي حان وقت الرحيل، سنين شُفت فيهم كتير فرح وتعب ولحظات حلوة وصعبة، بس دايمًا كنت فخور إني جزء من الفريق ده، ‏بشكر كل زميل ليا في الفريق والجهاز الفني والإدارة على كل لحظة".

وأضاف: "وأكيد شكر خاص للجمهور اللي كان دايمًا سند في الملعب، بشكركم من قلبي و‏هفضل دايمًا شايل ذكريات النادي ده معايا، وهفضل أدعيله بالنجاح في كل خطوة".

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