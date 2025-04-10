محافظ الدقهلية: إجراءات عاجلة للانتهاء من المنطقة اللوجستية بطلخا

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،على تكثيف الأعمال الجارية وسرعة الانتهاء من مشروع إقامة المنطقة اللوجستية، مع ضرورة التخطيط المروري بالمنطقة بما يحقق السيولة المرورية ولا يؤثر على الحركة المرورية بالمحور الرئيسي برافد جمصه، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ الدقهلية إجراءات عاجلة للانتهاء من المنطقة اللوجستية بطلخ

كما شدد محافظ الدقهلية على التزام الشركة المنفذة بالمواعيد الزمنية المحددة، للافتتاح التجريبي للمشروع بشكل كامل مع نهاية هذا العام، ليقدم خدماته للمواطنين، ولن أقبل أي أعذار، مشيرًا إلى دعمه الكامل لإنجاز المشروع ومتابعته الشخصية لتنفيذ الأعمال بالموقع يوميا، وأضاف أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الدعم اللازم وتيسير كافة الإجراءات الإدارية التي تكفل إزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، وأنه وجه لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا يُنفذ وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويُعد صرحًا استثماريًا ضخمًا من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمحافظة، لما يوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية، فضلًا عن فرص العمل التي يتيحها للشباب.

افتتاح المشروع بشكل كامل مع نهاية هذا العام ليقدم خدماته للمواطنين

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن المشروع يقام على مساحة 52 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشمل المرحلة الأولى مولات تجارية، وسينمات، وملاهي، ومناطق ترفيهية، فيما تتضمن المرحلة الثانية ناديًا رياضيًا اجتماعيًا، ومجمع مدارس، وخدمات لوجستية متكاملة.

دعمي الكامل لإنجاز المشروع ومتابعتي الشخصية يوميا

وأشار إلى أهمية الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية المستقبلية من المشروع، والتي سيتم دراسة إمكانية إدراج منشآت فندقية ونادٍ رياضي ضمن مكوناتها، وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور شريف فاروق وزير التموين في دعم محافظة الدقهلية لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا صباح اليوم لمناقشة واستعراض سبل وآليات الانتهاء من تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصه بطلخا، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد العزيز مدير مشروع المنطقة اللوجستية، والأستاذ محمد عماد مدير إدارة العلاقات الحكومية بالشركة، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندس حسام حسني مدير عام المرافق.

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