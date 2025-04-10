الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: إجراءات عاجلة للانتهاء من المنطقة اللوجستية بطلخا

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،على تكثيف الأعمال الجارية وسرعة الانتهاء من مشروع إقامة المنطقة اللوجستية، مع ضرورة التخطيط المروري بالمنطقة بما يحقق السيولة المرورية ولا يؤثر على الحركة المرورية بالمحور الرئيسي برافد جمصه، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ الدقهلية إجراءات عاجلة للانتهاء من المنطقة اللوجستية بطلخ

كما شدد محافظ الدقهلية على التزام الشركة المنفذة بالمواعيد الزمنية المحددة، للافتتاح التجريبي للمشروع بشكل كامل مع نهاية هذا العام، ليقدم خدماته للمواطنين، ولن أقبل أي أعذار، مشيرًا إلى دعمه الكامل لإنجاز المشروع ومتابعته الشخصية لتنفيذ الأعمال بالموقع يوميا، وأضاف أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الدعم اللازم وتيسير كافة الإجراءات الإدارية التي تكفل إزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، وأنه وجه لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء.

 

 وأشار المحافظ إلى أن المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا يُنفذ وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويُعد صرحًا استثماريًا ضخمًا من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمحافظة، لما يوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية، فضلًا عن فرص العمل التي يتيحها للشباب.

افتتاح المشروع بشكل كامل مع نهاية هذا العام ليقدم خدماته للمواطنين

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن المشروع يقام على مساحة 52 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشمل المرحلة الأولى مولات تجارية، وسينمات، وملاهي، ومناطق ترفيهية، فيما تتضمن المرحلة الثانية ناديًا رياضيًا اجتماعيًا، ومجمع مدارس، وخدمات لوجستية متكاملة.

دعمي الكامل لإنجاز المشروع ومتابعتي الشخصية يوميا

وأشار إلى أهمية الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية المستقبلية من المشروع، والتي سيتم دراسة إمكانية إدراج منشآت فندقية ونادٍ رياضي ضمن مكوناتها، وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور شريف فاروق وزير التموين في دعم محافظة الدقهلية لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية الشاملة.

إزالة عمود إنارة مائل بطريق كفر الحصة في الدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية يكلف بزيادة عدد الأطباء بمركز طب الأسرة بقرية بهوت

جاء ذلك خلال عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا صباح اليوم لمناقشة واستعراض سبل وآليات الانتهاء من تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصه بطلخا، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد العزيز مدير مشروع المنطقة اللوجستية، والأستاذ محمد عماد مدير إدارة العلاقات الحكومية بالشركة، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندس حسام حسني مدير عام المرافق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعمال الجارية التخطيط المروري الحركة المرورية الجهاز التنفيذي السلامة والصحة المهنية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعد محافظ الدقهلية نائب المحافظ معايير السلامة

مواد متعلقة

تخصيص 87 ألف متر مربع لإقامة مشروعات صناعية في السويس الجديدة

الإمارات تعلن نجاح عملية تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا في أبو ظبي

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

مدبولي يوجه بطرح محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام في أسيوط للقطاع الخاص (صور)

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

أزمة الزمالك تشتعل، الجمهور غاضب من زيزو والونش، والمشاهير: النادي انتهى ويحتاج إدارة جديدة

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية