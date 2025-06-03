الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان مضرب أرز بهرند بالمنصورة

جولة وزير التموين
جولة وزير التموين ومحافظ الدقهلية، فيتو

تفقد، اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  مضرب أرز بهرند بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. 

وذلك في إطار حرص وزارة التموين على متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المحافظات، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
 

وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان مضرب ارز بهرند 

 

رافق الوزير والمحافظ المهندس علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية ولفيف من قيادات التموين.

تأتي  الجولة التفقدية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، ومتابعة سير العمل بمنظومة التموين بالمحافظة. وكان في مقدمة مستقبلي معاليه، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التموين على متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المحافظات، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وستشمل زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين عددًا من المنشآت التموينية الحيوية بالمحافظة، بما في ذلك صوامع ومطاحن، ومخازن الجملة، ومضارب الارز وسوق اليوم الواحد والمنطقة اللوجستية.


كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التموين بالمحافظة، ووضع آليات لتعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة.

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