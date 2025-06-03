الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدعيًا رصد عدد من المشتبه بهم، الاحتلال يبرر جريمة استهدافه لمجمع توزيع المساعدات بغزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار قرب مجمع لتوزيع المساعدات في غزة، مدعيًا رصد عدد من المشتبه بهم يتجهون نحو قواتهم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه على علم بالأنباء التي تفيد بسقوط شهداء قرب مركز مساعدات في غزة، مدعيًا: نحقق في الواقعة.

وكانت أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بانتشال 23 شهيدا وإجلاء أكثر من 200 جريح إثر قصف وإطلاق للنار على مواطنين كانوا متوجهين لمركز المساعدات الأمريكي غربي مدينة رفح.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 15 فلسطينيا وعدد من المصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأمريكية غرب رفح.

كما أفادت وسائل الإعلام استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس، ومنطقة البركة في  دير البلح وسط القطاع.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

قصف منزلا لعائلة النديم في حي تل الهوى

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة النديم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الكيان الصهيوني قرية المصدر جنوب شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع، فيما نسف جنود الاحتلال منازل في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المساعدات في غزة جنود الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يصدر أمرا بإخلاء مناطق واسعة في خان يونس

تفاخر بقتل 600 فلسطيني في غزة، جندي بجيش الاحتلال يثير صدمة وغضب النشطاء (فيديو)

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وصول أصحاب شركة المقاولات المتورطة بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر إلى النيابة

رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية