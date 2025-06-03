الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

التحقيقات: التكييف وراء حريق شقة في حدائق القبة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة حدائق القبة حول حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا من التكييف السبب وراء اندلاع النيران ولا توجد شبهة جنائية.


وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


حريق شقة سكنية بحدائق القبة

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة حدائق القبة
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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