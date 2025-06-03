الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حريق هائل قرب مخزن مشروبات غازية بالقليوبية (صور)

حريق بالقرب من مخزن
حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية، فيتو

 نشب حريق هائل بنخيل بجوار مخزن مشروبات غازية بمنطقة مزلقان قليوب، دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بنخل داخل مخزن للمشروبات الغازية بمنطقة مزلقان قليوب.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بنخل بجوار مخزن للمشروبات الغازية بمنطقة مزلقان قليوب.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء المعاينة الأولية لبيان سبب الحريق.

 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية،فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية، فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية،فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية، فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية،فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية، فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية،فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية، فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية،فيتو
 حريق بالقرب من مخزن مشروبات غازية بالقليوبية، فيتو

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