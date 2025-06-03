الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

ضبط سيدتين في العمرانية لسرقتهما مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"

ضبط سيدتين فى العمرانية
ضبط سيدتين فى العمرانية لسرقتهما مشغولات ذهبية من طالبة

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من إحدى المواطنات، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الجريمة في وقتٍ قياسي.

ضبط سيدتين فى العمرانية لسرقتهما مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب
ضبط سيدتين فى العمرانية لسرقتهما مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"

سرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من طالبة – مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مشغولات ذهبية من يدها على يد سيدتين، وذلك باستخدام أسلوب "المغافلة".

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبتا الواقعة، وتبين أنهما سيدتان تحملان معلومات جنائية سابقة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المشار إليها.

وبمواجهتهما، اعترفتا تفصيليًا بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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