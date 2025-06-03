الرأس الضأن بـ90 جنيها والكرشة بـ 70، أسعار الحلويات في مدبح السيدة زينب (فيديو)

مدبح السيدة زينب يُعتبر من أبرز المدابح في القاهرة، ويشتهر كمكان معروف لشراء لحوم الضأن بأنواعها، خاصة خلال المناسبات مثل عيد الأضحى.

وإليك عزيزي القارئ لمحة عن لحوم الضأن والأحشاء التي يمكنك العثور عليها هناك، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأجزاء مثل: "الكتف، الضلع، الرقبة، الفخذ، الكرشة، والممبار"، وكل منها له استخداماته المختلفة.

أسعار اللحوم الضأن في مدبح السيدة زينب

ويمكن تحضير هذه الأنواع بطرق متعددة في الطهي، سواء في الفرن أو الطواجن، أو عن طريق الشوي أو في الشوربة. أما بالنسبة للأحشاء، فهي تُعرف في السوق الشعبي المصري بـ"الحَلَوَيات"، وتدخل في إعداد أطباق مصرية شهيرة. من بين هذه الأطباق:

- الكبدة: يمكن قليها أو طهيها مع الخضار.

- القلوب: تُطهى غالبًا في الطواجن أو تُقلى.

- الكلاوي (الكُلى): تُطهى مع الكبدة أحيانًا.

- المخ: يفضل البعض قليه أو طهيه بخلطة معينة.

- الطحال: يُحشى بالأرز أو يُقلى.

- الكرشة والشيشة (الكرش والأمعاء الدقيقة): تُطهى في الطواجن أو تُحشى بالأرز والتوابل (ممبار).

تزداد الطلبات على هذه الأنواع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يتميز بتقديم هذه المأكولات.

يمتاز مدبح السيدة زينب بأسعاره المناسبة التي غالبًا ما تكون أقل من المحلات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى أن جميع أنواع اللحوم هناك طازجة، حيث تُذبح معظم الذبائح وتُباع مباشرة. كما يمكنك اختيار الذبيحة وذبحها أمامك، خاصة في المواسم.



قامت فيتو بجولة ميدانية في مدبح السيدة زينب للتعرف على أسعار لحوم الضأن بمناسبة عيد الأضحى.

أسعار الحلويات واللحوم الضأن في مدبح السيدة زينب

قال هيثم، الذي يعمل في مجال الجزارة، إنهم يبيعون جميع أنواع لحوم الضأن، بما في ذلك اللحوم نفسها والحلويات. وأشار إلى أن لديهم مجموعة متنوعة من لحوم الضأن وحلوياتها، مثل "لحمة الرأس، الكرشة، الممبار، الكوارع والعكاوي".

أسعار الحلويات واللحوم الضأن في مدبح السيدة زينب

وأضاف: "تختلف الأسعار في الموسم عن الأيام العادية، بسبب زيادة الطلب وارتفاع الكمية. لذلك، يقومون بتخفيض أسعار اللحوم ومشتقاتها في المناسبات مثل عيد الأضحى".

أسعار الحلويات واللحم الضأن في مدبح السيدة زينب

أنواع الحلويات واللحم الضأن في مدبح السيدة زينب

كما أوضح أن هناك أنواعًا عديدة من حلويات اللحوم التي تعتبر غير معروفة لفئة معينة من الناس، والتي تقتصر عادةً على "الغلابة"، وتستخدم في الأكلات الشعبية مثل "الفشة، القلب، الكرشة، المخ ومعظم أحشاء الخروف"، والتي يعتقد البعض أنها غير صالحة للاستخدام، رغم أنها تحتوي على فوائد كبيرة وطعم لذيذ.

أسعار الحلويات واللحم الضأن في مدبح السيدة زينب

أسعار لحوم الضأن وحلويات الضأن في مدبح السيدة زينب بمناسبة عيد الأضحى.

قال هيثم إن أسعار لحوم الضأن تختلف عن أسعار لحوم "العجالي"، وحتى في مشتقات اللحوم هناك اختلاف في الأسعار أيضًا.

أسعار الحلويات واللحم الضأن في مدبح السيدة زينب

يبلغ سعر الفشة "العجالي" بـ 150 جنيها

يبلغ سعر الفشة الضأن بـ 25 جنيها

تتراوح أسعار الرأس الضأن بين 90 إلى 100 جنيه

الرأس العجالي كامله يبلغ سعرها 1500 جنيه

يبلغ سعر كيلو لحم الرأس العجالي بـ 180 جنيها

يبلغ سعر الممبار 170 جنيه

يبلغ سعر الكوارع البقري 350 جنيه

يبلغ سعر الطحال 170 جنيه

يبلغ سعر الكرشة 70 جنيه

يبلغ سعر كيلو لحم اللسان 180 جنيه بدلا من 200

يبلغ سعر الكرشة الضأن 30 جنيها بدلا من 40 جنيها.

أسعار الحلويات واللحوم الضأن في مدبح السيدة زينب

وأضاف أحمد أن الأسعار تختلف من تاجر لآخر، بناءً على الجودة ونوع اللحوم، وقد تتفاوت الأسعار أيضًا حسب الموسم.

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