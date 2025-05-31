السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قبل عيد الأضحى، شعبة القصابين تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

اسعار اللحوم، فيتو
اسعار اللحوم، فيتو

أسعار اللحوم، قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إن مصر تعتمد بنسبة 60% على اللحوم المستوردة من دول مثل البرازيل والسودان، بينما لا يكفي الإنتاج المحلي سوى 40% فقط.

السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار اللحوم


وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن تكلفة الأعلاف المستوردة، التي تمثل 70% من السوق، هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي مؤخرًا، إلى جانب عوامل موسمية مثل الإقبال المرتفع في موسم عيد الأضحى.

جهود حكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي
 

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”، إلى تخصيص الدولة مساحات ضخمة لإنشاء مزارع أعلاف ومحطات تصنيع، واستيراد مليون رأس ماشية بهدف دعم الإنتاج المحلي.
 

وسجلت أسعار اللحوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق


«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق
 

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 430.9 جنيه، بارتفاع 8.5 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 460 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق
 

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 426 جنيهًا، بارتفاع 33 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الأضحى شعبة القصابين ارتفاع اصعار اللحوم أسعار اللحوم اللحوم المستوردة اسعار الاعلاف

مواد متعلقة

تعرف على أرخص أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

بزيادة تصل لـ 59 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

باستثناء الكندوز الصغير، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

رسميا، الأهلي يوجه الشكر لـ عمرو السولية

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

بالأسماء، الزمالك يرفض رسميا تولي 4 حكام إدارة نهائي كأس مصر

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

موقف علي معلول من اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية