قبل عيد الأضحى، شعبة القصابين تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

أسعار اللحوم، قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إن مصر تعتمد بنسبة 60% على اللحوم المستوردة من دول مثل البرازيل والسودان، بينما لا يكفي الإنتاج المحلي سوى 40% فقط.

السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار اللحوم



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن تكلفة الأعلاف المستوردة، التي تمثل 70% من السوق، هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي مؤخرًا، إلى جانب عوامل موسمية مثل الإقبال المرتفع في موسم عيد الأضحى.

جهود حكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي



وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”، إلى تخصيص الدولة مساحات ضخمة لإنشاء مزارع أعلاف ومحطات تصنيع، واستيراد مليون رأس ماشية بهدف دعم الإنتاج المحلي.



وسجلت أسعار اللحوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق



«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق



وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 430.9 جنيه، بارتفاع 8.5 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 460 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق



وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 426 جنيهًا، بارتفاع 33 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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