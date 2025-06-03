الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

سامو زين يحيي حفلا في السعودية للمرة الأولي في هذا الموعد

سامو زين، فيتو
سامو زين، فيتو

يحيي الفنان السوري سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 13 يونيو.

حفل سامو زين في السعودية 

ومن المقرر أن يقدم سامو زين خلال حفله الغنائي في السعودية عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة الحديثة والقديمة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويستعد الفنان السوري ساموزين، لطرح عدد من الأغاني بشكل منفرد على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

ويتواجد سامو زين بالوقت الحالي في الاستديو، من أجل تسجيل عدد من الأغاني، استعدادا لطرحها قريبا، ويتعاون فيها مع عدد من صناع المزيكا.

 أغنية فعلا مبيتنسيش

ومن ناحية أخرى، كان الفنان السوري ساموزينعلق على الجدل المثار مؤخرا بسبب تشابه لحن أغنيته أيام في بعدنا معانا فاتوا مع لحن أغنية فعلا مبيتنسيش والتي قدمها تامر حسني مع رامي صبري.  

 

وقال سامو زين في تصريح  خاص لـفيتو:" الناس هي اللي شايفة كدا وإحنا بنشتغل للجمهور وعايزين نبسطتهم  ولحن أغنية أيام في بعدنا فاتوا مش شبه لحن فعلا مبتتنسيش لتامر حسني وسامو زين بالعكس الأغنية حلوة جدا وببارك لهم وهما أخواتي  

 

وأضاف ساموزين:" فكرة كثرة الألبومات خلال الفترة الماضية، شئ مفرح لأن وجود الألبوم مهم للغاية والناس بتكون سعيدة به وألبوم أحمد سعد وأنغام  وتآمر عاشور حلوين جدا 

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