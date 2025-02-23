الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سامو زين يحيي حفلا في كندا يوم 30 مارس وسعر التذكرة 65 دولارا

سامو زين، فيتو
سامو زين، فيتو

يحيي الفنان سامو زين حفلا غنائيا في كندا يوم 30 مارس الجاري ليجدد نشاطه الفني بعد إحيائه مؤخرا لمجموعة حفلات.

حفل سامو زين في كندا 

و كشفت الشركة المنظمة عن سعر تذكرة حفل سامو زين في كندا وسعرها 65 دولارا.

ومن ناحية أخري كان قد علق الفنان السوري سامو زين علي الجدل المثار مؤخرا بسبب تشابه لحن أغنيته ايام في بعدنا معانا فاتوا مع لحن أغنية  فعلا مبيتنسيش والذي قدمها تامر حسني مع رامي صبري  

وقال سامو زين في تصريح  خاص لـفيتو:" الناس هي اللي شايفة كدا وأحنا بنشتغل للجمهور وعايزين نبسطتهم  ولحن أغنية أيام في بعدنا فاتوا مش شبه لحن فعلا مبتتنسيش لتامر حسني وسامو زين بالعكس الأغنية حلوة جدا وببارك لهم وهما أخواتي  

و أضاف سامو زين:" فكرة كثرة الألبومات خلال الفترة الماضية، شئ مفرح لأن وجود الألبوم مهم للغاية والناس بتكون سعيدة به وألبوم أحمد سعد وأنغام  وتآمر عاشور حلوين جدا 

وأكد سامو زين أنه يحضر بالوقت الحالي مسلسل جديد من المقرر عرضه خارج سباق رمضان.

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حفل سامو زين في كندا الفنان سامو زين حفل سامو زين كندا

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