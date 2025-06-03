الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ضبط 8 حالات غش وإحالة ملاحظين للتحقيق بامتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

غرفة العمليات بمديرية
غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، رصدت 8 حالات غش لطلاب باللجان، كما تم تحويل ملاحظين للتحقيق واستبعادهم  وجرى تحرير محاضر لهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لن يتهاون في محاسبة المخطئين، وأنه وجه رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين، وأن هناك متابعة مستمرة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأدائهم الامتحانات.

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات

وتابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،  رابع أيام امتحانات الشهادة الاعدادية لأداء ٦٦٢٠٠ طالب وطالبة بـ ٣٤٩ لجنة  في مادتي  الدراسات الاجتماعية،و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على التواصل المستمر مع الغرف الفرعية للإدارات التعليمية ١٣ لتهيئة الأجواء لأداء الطلاب الامتحانات

ووجه الدكتور علاء جودة بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطلاب الامتحان في سهولة وتركيز، مشددا باتباع التعليمات والضوابط الامتحانية، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية.

وأكد وكيل الوزارة على الخروج بصورة طيبة بجميع اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة منع اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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امتحانات تعليم طلاب كفر الشيخ

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