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أخبار مصر

وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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 شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الجلسة الافتتاحية للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف.

ويترأس “جبران”، وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشاركة في هذا "المؤتمر" الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها ممثلون عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

 

وبدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب رئيسا للمؤتمر، ونوابا للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال،كما اعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو كلمة أمام ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم، بشأن تقريره المعروض على المؤتمر بعنوان:"الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"..كما عرض رئيس المؤتمر، رؤيته بشأن البنود المعروضة للنقاش.

وزارة العمل , فيتو 
وزارة العمل , فيتو 

وتحدث رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال الدوليين، حيث أكدوا على التحديات التي تواجه عالم  العمل، وأهمية وضع توصيات تقرير المدير العام موضع التنفيذ.

ويتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء،خلال أيام انعقاد المؤتمر، مجموعة واسعة من القضايا الخاصة بملفات العمل حول العالم.

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المدير العام لمنظمة العمل الدولية الأمم المتحدة بجنيف قصر الأمم المتحدة بجنيف مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولي

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