تفاصيل مشروعات توسعات 3 مدن جديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات الجاري تنفيذها بتوسعات مدن سوهاج الجديدة، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، والتي تضم مشروعات مرافق "مياه شرب وصرف صحي وري"، وكهرباء وطرق ومشروعات سكنية، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وتلبية الطلب المتزايد على السكن، والارتقاء بمستوى الخدمات لسكان المدن الجديدة.

واطّلع المهندس شريف الشربيني، على موقف تنفيذ أعمال ترفيق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة لتسليمها للمواطنين في المواعيد المقررة، وكذا مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة والتي تضم مشروعي ديارنا للإسكان المتوسط، وعمارات "سكن لكل المصريين"، بجانب أعمال شبكة الكهرباء الجاري بتوسعات سوهاج الجديدة على مساحة 455 فدانا.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف المتابعة الدورية مع الشركات المنفذة لضمان التزامها بالجداول الزمنية للمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات القياسية المتفق عليها وفي أسرع وقت ممكن، وتذليل أي عقبات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الثانية لمنطقة ٤٥٥ فدانا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة وعمل الاختبارات النهائية لتشغيل موزع كهرباء المنطقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق التيار بالموزع وجميع شبكات كهرباء المنطقة.

وأوضح المهندس شريف عبد البديع، أن الموزع يعتبر أحد الموزعات الهامة بمنطقة التوسعات الجنوبية حيث إنه سيقوم بتغذية جزء كبير بالمنطقة بالإضافة إلى أنه مخطط له أن يقوم بتغذية مشروع عمارات ديارنا الجاري طرحه بالمدينة، مؤكدًا سرعة التنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء للبدء فى إجراءات استلام شبكه كهرباء منطقة ٤٥٥ فدانا وإطلاق التيار الكهربي بها.

ثم تفقد المهندس شريف عبد البديع، منطقة ابني بيتك 2، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي تمهيدا لتنفيذ الأرصفة وزراعة الأشجار بالمنطقة.

وقام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات ترفيق مجاورات منطقة الأمل سابقًا، شملت تفقد أعمال المرافق بالمجاورة 2 بالحي 29، والتي تضم قطع أراضٍ بمساحات 500م² للقطعة، وكذا أعمال المرافق بالمجاورة 3 بالحي 29، والتي تضم مساحات 400 م² للقطعة، حيث يجرى حاليًا أعمال توصيل المياه، الصرف الصحي، الري، وفرمة الطرق، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وتابع رئيس الجهاز، الأعمال بالمجاورة 4 بالحي 29، والتي تضم مساحات 350 م² للقطعة، وكذلك مجاورة 5 بالحي نفسه، والتي تشمل قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 400 و450 م²، حيث تسير أعمال الترفيق بوتيرة متقدمة تشمل شبكات المياه والصرف والري، إلى جانب تجهيز الطرق.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال المرافق بمجاورة 4 في الحي 32، والتي تضم قطع أراضٍ بمساحة 209 م²، حيث تجري نفس أعمال الترفيق تمهيدًا للتسليم، بالإضافة إلى متابعته الميدانية لعملية تسليم قطع الأراضي للمواطنين بمجاورة 2 الحي 32، والتي تضم أراضى بمساحات 276 م² للقطعة.

كما شملت الجولة تفقد مشروع تنفيذ محطة كهرباء العبور 6 بالحي الثالث عشر، والتي تهدف إلى تغذية المجاورات المستهدفة بالكهرباء، ضمن خطة تطوير وتكامل البنية التحتية بما يضمن جاهزية المناطق الجديدة لاستقبال المواطنين والبدء في العمران.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، تنفيذ أعمال مشروعات الإسكان الجارية بتوسعات المدينة، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بعدد 10 عمارات سكنية بها 260 وحدة سكنية بالمدينة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي "محور محدودى الدخل"، والذي يضم 84 عمارة " ٢٠١٦ " وحده سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

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