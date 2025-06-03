بحوث الإسكان يعقد ندوة عن مساهماته في المدن المستدامة الذكية

عقد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور محمد مسعود السعداوى رئيس المركز بعقد ندوة بعنوان "مساهمات المركز في مجال المدن المستدامة الذكية مع إلقاء الضوء على أدلة المدن الذكية".

يأتي ذلك انطلاقًا من دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الحفاظ على التنمية العمرانية والمستدامة ضمن تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يعتبر إعداد منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة الذكية أحد أهدافها.

ويعمل المركز على توفير الكودات والدلائل الارشادية لتجهيز البنية الأساسية للجيل الرابع من المدن الجديدة الذكية، حيث تعتمد في تطبيقاتها على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والشبكات السلكية واللاسلكية والعمل على تحقق متطلبات الاستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة العمرانية باستخدام التطبيقات والشبكات والتقنيات الرقمية، وتقدم خدمات الكترونية تفاعلية في مختلف المجالات كأداه لإستثمار الذكاء في التعامل مع القضايا العمرانية.

وأشار الدكتور محمد مسعود إلى أن المركز يعمل على تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة واعادة استخدام المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والاستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة، وقد بدأ المركز في الفترة الماضية فى إصدار العديد من الكودات والدلائل والمعايير التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة ومبادئ الهندسة القيمية لتخفيض تكلفة البناء والتشييد وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية والمكون من العملة الأجنبية.

وأعلن أن المركز قام بإعداد ثمانية أدلة إرشادية لتبسيط التعامل مع كود المدن الذكية والمساهمة في التعريف بالمبادئ الأساسية للمدن الذكية في القطاعات المختلفة في مجال العمران الذكي، ومجال البنية الأساسية الذكية.

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