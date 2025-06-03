قائمة شقق سكن لكل المصريين 7 الجاهزة للتسليم (صور)

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز لشقق "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك حتى يوم ١٨ يونيو 2025.

وتطرح الوزارة 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

ونستعرض الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مطروحة في عدد من المحافظات، وهي محافظة دمياط بمدينة الزرقا بعدد 12 وحدة سكنية بمساحة 105 أمتار، وفي مدينة شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية بعدد 52 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا، وكذلك في مدينة شطا- خلف مدينة الأثاث بواقع 89 وحدة سكنية وتضم المدينة وحدات بمساحتين، الأولى 111 مترًا والثانية مساحة 114 مترًا، ومحافظة البحر الأحمر تشهد طرح وحدات سكنية بمدينة الغردقة بعدد 80 وحدة سكنية بمساحة 124 مترًا ومساحة 127 مترًا، وفيما يخص محافظة الدقهلية، فيتم طرح الوحدات في مدينة جمصة بواقع 163 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا.

وقائمة الشقق الجاهزة للتسليم الفوري كالتالي:

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

وشروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن للمواطنين المرتبطين بمكان طرح الوحدات، سواء عن طريق الإقامة أو العمل التقديم لحجز وحدة سكنية بها، على أن يكون ذلك في المدن الجديدة فقط، ويستثنى من ذلك الوحدات المطروحة بالمحافظات (جاهزة للتسليم - تحت الإنشاء)، كما يمكن للمقيمين بمحافظتي الإسكندرية ومطروح أو العاملين بهما التقديم للوحدات المطروحة بمدينة العلمين الجديدة، على أن توضح شهادة الدخل مكان العمل.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذا الاستثناء يأتي استجابة للطلبات التي قدمها المواطنون عبر القنوات الرسمية التابعة للصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الطرح الجديد يشهد إقبالًا من المواطنين، حيث قام 16947 مواطنًا بسداد رسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن، بينما سدد 14574 مواطنًا مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، وسجل 9814 مواطنًا عبر الموقع الإلكتروني للحجز ورفعوا المستندات المطلوبة.

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