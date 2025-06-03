بهاء الدين شعبان: نظام القائمة المغلقة يخدم فئات محددة من الأحزاب

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، القيادي بالحركة المدنية: إن نظام القائمة المغلقة يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصًا عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطي تنوعًا في التمثيل البرلماني للتيارات كافة، وبالتالى قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات في ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلًا عادلًا.

وأكد شعبان في تصريح لـ "فيتو"، أن خلال العامين الماضيين كانت هناك مطالبات من الأحزاب المعارضة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام «القائمة النسبية»، أو تطبيق نظام انتخابي «مختلط»، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي، وبالتالى الأحزاب سيتم ضياع أصواتها نتيجة نجاح القائمة بالكامل وسيظل الاعتماد على المقاعد الفردية التي يلعب المال السياسي دورا رئيسيا في حسمها.

وتابع: نُذكر الجميع بأن الحوار الوطني، الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.

وشدد أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.

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