الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس القابضة لمصر للطيران يشارك بأعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

شارك الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دورتها رقم 81، والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 1-3 يونيو 2025، بحضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وبمشاركة العديد من رؤساء شركات الطيران العالمية، ومسؤولين حكوميين، ونخبة من صناع القرار وقادة صناعة الطيران على مستوى العالم.

هذا وارتكزت محاور الجمعية العامة على مناقشة التحديات والفرص فى صناعة الطيران العالمية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية لصناعة النقل الجوي، والطاقة المتجددة ومستقبل إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، فضلا عن التحديات التي تواجها صناعة النقل الجوي فيما يخص سلاسل التوريد.

وفى هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل قائلًا "إن مشاركة مصر للطيران في فاعليات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(إياتا) تعد فرصة للتفاعل المباشر مع القضايا المحورية التي ترسم مستقبل صناعة النقل الجوي العالمي، كما نحرص على دعم المبادرات الدولية التى يتبناها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الخاصة بالتحول نحو طيران أكثر استدامة، وتحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والمسؤلية البيئية."

وأضاف عادل "تسعى مصر للطيران لتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية مع شركات الطيران العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذه الصناعة الحيوية الهامة، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز التنافسية، كما نعتز بالتنسيق المستمر مع شركائنا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ونعمل من خلال هذه الشراكات على تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الترابط الجوي الإقليمي والدولي.

دعم جهود مصر للطيران 

وعلى هامش فعاليات الجمعية العامة، عقد الطيار أحمد عادل عدة لقاءات ثنائية من بينها لقاء مع  كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه شركات الطيران في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون مع (إياتا) في مجالات السلامة، والتدريب، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم جهود مصر للطيران ضمن خطة التحول نحو طيران مستدام.

كما التقى عادل ثيو باناجيوتوليوس، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمى حيث ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك في مجالات تطوير تجربة السفر المتكاملة للركاب، بما يحقق مفهوم "السفر السلس" (Passenger Seamless Travel)، وأشاد رئيس مصر للطيران بالتعاون بين شركات الطيران أعضاء التحالف وتبادل الخبرات المستمر.

تنشيط حركة السفر بين مصر وتركيا

وفى نفس السياق، اجتمع مع  بلال إكشي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، حيث تناول اللقاء دعم أطر التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تنشيط حركة السفر بين مصر وتركيا.

كما عقد الطيار أحمد عادل اجتماعًا مع  بنيامين سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

هذا وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث الدولي البارز في إطار حرصها على تعزيز حضورها العالمي، وتأكيد دورها الريادي في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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