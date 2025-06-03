الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

حملات تموينية تضبط 8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل  قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية على الأسواق

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 8 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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