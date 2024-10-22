جان بول سارتر.. بدأ حياته العملية مدرسًا للفلسفة.. ناصر المهمشين ورفض جائزة نوبل.. العاهرة الفاضلة أشهر مسرحياته.. وهذه كواليس زيارته لمصر

جان بول سارتر ، كاتب مسرحى، مفكر وجودى، ناشط فرنسى، وناقد أدبى، هو المثقف صاحب المبدأ والشعبية الكبيرة طول حياته، ليس فقط بفضل كتبه الفكرية أو الأدبية، بل بخوضه النضال في الشارع إلى جانب المهمشين، الذين تضيع حقوقهم، حصل على جائزة نوبل ورغم ذلك رفض تسلمها فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1964، معلنا أن قراره رفض الجائزة يتفق مع رغبته وقناعاته تماما وتسبب هذا الرفض فى أصداء وجدل عالمى واسع، رحل عام 1980.



ولد الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر فى يونيو 1905، وفقد والده وهو طفل، ونشأ في بيت جده لأمه، والتحق بمدرسة ليسيه هنري الرابع في باريس، وبعدها مدرسة الليسيه في لا روشيل، ثم إلى مدرسة المعلمين العليا المرموقة نورمال، وتخرج فيها في عام 1929، وخلال فترات دراسته تأثر سارتر كثيرًا بالفلسفة الألمانية، لا سيما وجودية مارتن هايدجر، والمنهج الظاهراتي لإدموند هسل.

بدأ حياته مدرسا للفلسفة



مارس جان بول سارتر مهنة التدريس عشرين عاما حتى عام 1945، التحق بالجيش الفرنسى عام ١٩٣٩أثناء الحرب العالمية الثانية واعتقلته القوات الألمانية، وتمكن من الفرار والتحق بالمقاومة في باريس وبعد الحرب أسس مجلته الشهيرة "الأزمنة الحديثة" وترك التدريس، وأوقف حياته على الكتابة.

الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر



عرف عن سارتر محبة الفكر الشيوعي الماركسي، وعلى الرغم من كونه لم ينضم بشكل رسمي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، فإنه كان أحد أشهر الشيوعيين في فرنسا، وكان داعمًا لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، وزار الاتحاد السوفيتي في عام 1954، لكن حبه للشيوعية لم يدم طويلا، فبعد غزو السوفييت المجر في عام 1956، واجه سارتر هذا التدخل بالرفض والاستنكار، كما رأى أن الحزب الشيوعي الفرنسي خاضع بشكل مبالغ فيه إلى أوامر موسكو وإدارة الحزب الشيوعي السوفيتي.

الذباب والعاهرة الفاضلة أهم مسرحياته



تقوم وجودية جان بول سارتر على رؤية الإنسان الذي يرى في وجوده أنه أهم الصفات وأنه غاية بذاته، ولا أهداف ما ورائية لوجوده، حصل على لقب دكتور من الجامعة العبرية عام 1976، ومن مسرحياته: الذباب، اللا مخرج، المنتصرون، الغرفة المغلقة، العاهرة الفاضلة، مساجين ألتونا.



ومن مؤلفات جان بول سارتر الفلسفية: الوجود والعدم 1943، الوجودية مذهب انسانى، نقد العقل الجدلى عام 1960، وأيضا النصوص الأدبية في مجموعة القصص القصيرة مثل الحائط، أو رواياته مثل الغثيان، الثلاثية طريق الحرية، كما أصدر سارتر كتابا يتناول السنوات الإحدى عشر الأولى من عمره بعنوان "الكلمات " بالإضافة إلى دراسة كبيرة عن جوستاف فلوبير في كتاب بعنوان "أحمق العائلة" وأصدر أيضا دراسات عن سير العديد من الكتاب مثل تينتوريتو، مالارميه، شارل بودلير، جان جينيه.

رفض الجائزة بمجرد الترشح لها



حين أعلن عن ترشح الروائى والفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر لجائزة نوبل فى الادب عام 1964 أرسل رفضه للحصول على الجائزة إلى الأكاديمية السويدية فى رسالة قبل إعلان اسماء الفائزين بالجائزة قال فيها: وصلتني بعض الأخبار، ومفادها أني قد أنال جائزة نوبل فى الأدب اليوم، ولأسباب خاصة وأخرى موضوعية، أتمنى ألا أكون ماثلًا على قائمة المرشحين للجائزة، وأنا لا أستطيع ولا أرغب، لا الآن ولا في المستقبل، أن أقبل هذه الجائزة.

لكن وصل خطاب رفضه الترشح للجائزة متأخرا أكثر من شهر إلى الاكاديمية السويدية وكان اسمه هو الفائز.

جان بول سارتر



وسط دهشة العالم وفرنسا بالذات من رفض جان بول سارتر للجائزة كتبت الصحف العالمية تحليلات كثيرة عن رفضه فقالت اللوموند الفرنسية:جاء رفض الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر للجائزة واضحًا فى إصراره على التحقق الوجودي، وأهمية أن يتم هذا التحقق بتعميق الرؤية الداخلية للذوات الإنسانية، وليس بالبحث عن تضخيم حيز الجائزة، والابتعاد عن المعنى الفعلى للمتعة التى يستشعرها الإنسان طوال رحلة إبداعه التى أمضاها بدراساته وكتاباته الفلسفية ومسرحياته التطبيقية لفلسفته الفلسفية، لكن جاءت الجائزة فى الأدب فرفضها.

رفض حضور استلام الجائزة



كما رفض أيضًا جان بول سارتر سارتر حضور حفل الإعلان عن الجائزة واستلام قيمتها، وبرر رفضه الحصول على جائزة نوبل بأنه يرى أنه لا يستحق أى شخص أن يكرم وهو على قيد الحياة، كما أنه سبق ورفض الحصول على وسام جوقة الشرف في 1945.

عاش سارتر حياته يعتبر أن الجوائز هى قبلة الموت ونهاية المشوار، ومن هنا كان رفضه لكثير من الجوائز التى كان أعظمها جائزة نوبل.

عبد الناصر مع سارتر ودى فوار



فى عام 1967 وبدعوة من الأديب المصرى توفيق الحكيم للفيلسوف الفرنسى لزيارة مصر حضر سارتر بصحبة زوجته المفكرة العالمية سيمون دى بوفوار الى القاهرة بصحبة المراسل المصرى على السمان، واستمرت زيارته لمصر أسبوعين معلنا أنه جاء للتعرف على الطريق العربى للاشتراكية، التقى خلال الزيارة بأدباء مصر وفنانيها وزار الأماكن الأثرية والسد العالى، كما التقى بالرئيس جمال عبد الناصر.

توفيق الحكيم وهيكل مع سارتر ودى بفوار