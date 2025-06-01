تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم الأحد بدء تصحيح مواد شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية " للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م في مادة اللغة العربية.

بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء





وشدد وكيل الوزارة على المعلمين المشاركين في تصحيح مواد الشهادة الإعدادية باتباع الدقة في أعمال التصحيح وتجميع درجات الإجابات، حتى يأخذ كل طالب حقه.











وشدد على عدم التسرع فى تصحيح الأسئلة وقراءة الإجابة بعناية حتى يأخذ كل طالب حقه، وكذلك المراجعة النهائية والدقة فى التصحيح، على أن يتم تقسيم كل مادة إلى مجموعات منفصلة ويرأس المادة الموجه العام، وكذلك تم تخصيص لكل مادة قاعة منفصلة خاصة بها.

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